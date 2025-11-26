Estudiantes de la UPN cierran accesos a la Cámara de Diputados

Estudiantes de la UPN en uno de los accesos a la Cámara de Diputados. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) cerraron por unas horas los accesos a la Cámara de Diputados para buscar reunirse con la Comisión de Educación y entregar un pliego petitorio para la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las decenas de estudiantes acudieron a San Lázaro con mantas y carteles, con leyendas de sus peticiones, bloquearon algunas entradas del recinto legislativo, entre sus peticiones está le destitución de la rectora de la UPN, Rosa María Torres, quien no ha atendido sus demandas.

Los alumnos de los planteles que acudieron fueron de las unidades 092, 095, 097 y 098, y pidieron que atienda sus demandas y que por medio de la Cámara baja se envíe un exhorto a la SEP para que los atiendan, ya que, afirman, no les han hecho caso las autoridades de la UPN.

La protesta duró al menos dos horas y después los estudiantes se retiraron de la sede legislativa y liberaron las entradas; durante la protesta acudieron algunos elementos de seguridad sin intervenir en la protesta de los estudiantes.