FGR confirma investigación contra dueño de Miss Universo por narco y huachicol; es su testigo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que una vez que confirme la información que el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, está aportando para evitar ir a juicio por tráfico de drogas, armas y de combustible, dará a conocer su situación jurídica, por lo que el caso en su contra no ha concluido.

A través de un comunicado la FGR precisó que, conforme a la información aportada, desde hace 10 días consiguió órdenes de aprehensión contra 13 personas por este asunto, entre las que se encuentra una servidora pública federal contra quien ya fue ejecutado el mandamiento de captura.

Fuentes federales confirmaron que previo a que la FGR obtuviera orden de aprehensión contra el empresario, éste se acercó para solicitar un criterio de oportunidad.

Dicho beneficio, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en que el imputado entregue información a la FGR a cambio de que esta le dé inmunidad.

En su comunicado, emitido luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le ordenó informar sobre el asunto, la FGR precisó que el caso contra Rocha Cantú no ha concluido, pues su situación jurídica será dada a conocer una vez que se confirme toda la información que está aportando como testigo colaborador, requisito establecido por el Código Nacional para hacer efectiva la inmunidad negociada.

“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, indicó la FGR.

“La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

La carpeta de investigación contra el empresario inició el 29 de noviembre de 2024 con el número 928/2024 por delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Ello, con base en una denuncia anónima en la que se señaló que el grupo vinculado a Rocha Cantú vendía armas provenientes de Guatemala, país del que el empresario es cónsul honorario, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.

También, que traficaba combustible en lanchas que cruzaban por el río Usumacinta y de ahí era transportado en pipas por Chiapas y hasta Querétaro.