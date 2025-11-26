Ivonne Ortega pide sancionar a Fernández Noroña por sus dichos contra Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ivonne Ortega, afirmó que no le puede decir una grosería al senador Gerardo Fernández Noroña porque están las cámaras, esto en referencia a los dichos que realizó el morenista contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, exalcalde Uruapan asesinado a principios de noviembre.

La diputada emecista resaltó que al contrario de hacer esos comentarios a Grecia Quiroz se le debería apoyar para que esté tranquila, ya que no ha vivido su duelo, por lo que resaltó que ahora si el senador morenista “se pasó”.

“En el caso de Noroña, de verdad, no puedo decir una grosería porque están las cámaras, pero no tiene manera de entender que hay una mujer que además de que no ha tenido tiempo de llevar su duelo, de que tiene dos hijos pequeños, gemelos, de que tiene la esperanza de su pueblo en ella, de que tiene la esperanza de su estado en ella, estoy segura que lo que menos le está pasando por la cabeza ahorita es un tema político.

“Al contrario, deberíamos nosotros pedir porque ella estuviera tranquila, porque ella pueda estar haciendo sus procesos y que las luchas que le toquen encabezar, si las quiere hacer como lo hacía su esposo, pues que las pueda hacer con calma. No tiene palabras lo que hizo el senador Noroña en el día de ayer. Ahora sí creo que se pasó”, resaltó.

Ivonne Ortega resaltó que debería de existir una sanción para el senador Gerardo Fernández Noroña, al menos para que le de vergüenza.

“Es que tiene que haber una sanción, aunque sea para que les dé vergüenza, o sea, si no es económica, si no quieren tocarle su salario, pues, aunque sea para que les dé vergüenza que sean sancionados, porque si no, esto no va a parar”, detalló.