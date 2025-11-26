La masa de aire polar del frente frío 16 cubrirá la mitad del país el jueves; lluvias se intensificarán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves se extenderá por medio país la masa de aire polar del frente frío 16 y se prevén lluvias fuertes e intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó en su pronóstico para el 27 de noviembre por bajas temperaturas, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, heladas y bancos de niebla.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el frente frío número 16 recorrerá el noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano.

Estos fenómenos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Papaloapan) y Oaxaca (norte); lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Chiapas; lluvias puntuales fuertes en Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca) y Veracruz (región Sotavento), además de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Morelos.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz; así como viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades del noroeste, la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, así como descenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, además de bancos de niebla en zonas altas de las regiones mencionadas.

Asimismo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Evento de Norte

Para mañana, el frente frío número 16 se extenderá sobre el golfo de México y el norte de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido en el oriente y sureste del país, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” muy fuerte y oleaje elevado en la costa de Veracruz y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y fuerte con oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla en sus zonas altas; además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamiento, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las nieblas podrían reducir la visibilidad.

Pronóstico de lluvias para el jueves 27 de noviembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas, Querétaro (región Sierra Gorda) y Veracruz (región Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 27 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 27 de noviembre: