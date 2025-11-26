Presentan proyecto de la supercomputadora pública mexicana “Coatlicue”

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal anunció la creación de “Coatlicue”. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conferencia mañanera, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal anunció la creación de “Coatlicue”, la supercomputadora mexicana que estará en operación en dos años y tendrá una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que la convertirá en la más poderosa de América Latina.

Este proyecto tecnológico se construirá con una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos y pertenecerá a la nación ya que será pública, aseguró Peña Merino frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria destacó que se trata de un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico de carácter público. “Queremos que sea una supercomputadora pública, del pueblo de México”.

“Estamos muy entusiasmados, la supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar construcción el próximo año, va a permitir que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacerlo porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Nos va a ayudar mucho al desarrollo de la ciencia, las tecnologías y en esencia al desarrollo del país”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Peña Merino detalló que con este avance se podrán resolver problemas que requieren alta capacidad de cómputo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos, obtener capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores y dar servicio de cálculo masivo a la iniciativa privada para generar un modelo autosustentable financieramente.

El desarrollo nacional tendrá un procesamiento de 14 mil 480 GPUs, con una capacidad para 314 mil billones de operaciones por segundo.

“La supercomputadora más poderosa de la región será pública, es importante, y un modelo de gestión que además implica la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas”, afirmó.

La supercomputadora lleva el nombre de la madre de los dioses de la mitología mexica, explicó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.