Sheinbaum pide que FGR informe sobre Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculado al narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigación que tendría la Fiscalía General de la República contra Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo México es independiente del mérito de Fatima Bosch por ganar el certamen de Miss Universo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tendría que informar la fiscalía si hay una investigación a esta persona tiene que informar la Fiscalía”, dijo esta mañana.

La presidenta añadió: “ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto, quieren quitarle mérito, repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen”.

“Otra cosa, muy distinta, es este tema de esta persona y ahí si hay una investigación pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, repitió la jefa del Ejecutivo Federal.