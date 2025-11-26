“Tiene que haber sensibilidad”: Sheinbaum sobre críticas de Noroña a Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Tiene que haber una sensibilidad, para empezar”, opinó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las declaraciones del senador oficialista, Gerardo Fernández Noroña quien llamó ambiciosa y fascista a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, asesinado hace unas semanas. También habló de los tiempos para abordarlo como un asunto político.

La mandataria federal refirió el tema de forma muy breve, sobre ese tipo de señalamientos que hace un legislador que es parte del partido en el poder.

“Ya si hay un asunto de debate político bueno pues ya es otro tema. Yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo”.

Sobre el tema de los tiempos de los que habla la jefa del Ejecutivo Federal expuso que “hay que, en momentos, ser solidarios estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es mi opinión”.

Para finalizar su comentario reiteró: “Ya para lo político ya habrá otros momentos”, porque lo primero que se debe mostrar, dijo, es respeto a la situación, misma que responde al asesinato de un alcalde aún bajo el resguardo de la Guardia Nacional y de escoltas municipales, así como la participación del crimen organizado; además de los señalamiento e insistencia de la familia de Manzo que exige que se investigue a exalcaldes y un exgobernador de Michoacán que están en las filas de Morena.