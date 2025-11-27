Catean inmuebles en Iguala y detienen a tres personas vinculadas al caso Ayotzinapa

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Fuerzas federales catearon dos inmuebles y detuvieron a dos mujeres y un hombre en Iguala por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La acción se realiza 11 años después del crimen de Estado y en la víspera de una reunión de la presidenta de México con los padres de los 43.

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó de las acciones realizadas el 26 de noviembre en el país.

En Iguala personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional catearon dos inmuebles logrando la detención de tres personas relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cometida la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esa ciudad de la región Norte de Guerrero.

Las diligencias se efectuaron de manera paralela alrededor de las 6 de la mañana en dos viviendas.

La primera ubicada en la calle Ramón Corona y la segunda en la calle Luis Donaldo Colosio de la unidad habitacional Nicolás Bravo, en la colonia Centro.

En la unidad habitacional Nicolás Bravo fueron detenidos un hombre identificado como Irving N y dos mujeres jóvenes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público federal.

En la entrada del inmueble fueron colocados sellos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) con el número de carpeta de investigación PGR/SDHPDSC/01/001/2015 por el delito de Delincuencia Organizada.

La diligencia es parte de nuevas investigaciones de la UEILCA, encabezada por Mauricio Pazarán.

El pasado 9 de octubre también en Iguala, policías federales y militares catearon y aseguraron las funerarias El Ángel y Rueda, propiedad de Rodolfo Rueda Mazón, empresario que en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero recibió la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) por parte de la Secretaría de Salud de Guerrero.

En ese entonces el titular de la Secretaría de Salud era Lázaro Mazón Alonso, pariente del empresario.

Los hornos crematorios de la funeraria El Ángel se ubican en la carretera federal México – Acapulco, a la altura de la comunidad Rancho del Cura, en el crucero hacía los municipios de Huitzuco de los Figueroa y Tepecoacuilco de Trujano.

Fuentes de seguridad informaron que fueron detenidos el dueño de las funerarias Rodolfo Rueda Mazón y uno de sus hijos.

Esta acción fue derivada de una carpeta de investigación diferente, la FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020 por delitos contra la salud, desaparición forzada y otros cateos y detenciones en Iguala ayer por el caso Ayotzinapa.