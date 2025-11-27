El canciller Juan Ramón de la Fuente solicita licencia temporal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente pidió licencia a su cargo para recuperarse de una cirugía a la espalda, por lo que se quedará en su lugar, de manera temporal, Roberto Velasco Álvarez, quien fuera vocero de Marcelo Ebrard Casaubón y funge actualmente como subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Pese al silencio de la Cancillería, la información dada a conocer por Joaquín López Dóriga en redes sociales fue confirmada en la noche de este jueves, día en que se consumó la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con un bajo perfil público y una inclinación a los eventos cerrados a la prensa, el exrector de la UNAM todavía encabezó una ceremonia en la SRE el pasado 25 de noviembre para tomar protesta a la nueva generación del Servicio Exterior Mexicano (SEM) egresada del Instituto Matías Romero.

Roberto Velasco, quien asumió las funciones de De La Fuente hasta su regreso, entró en la Cancillería en diciembre de 2018 de la mano con Marcelo Ebrard, del que era todavía vocero.

Ebrard lo elevó a titular de la Unidad para América del Norte –área que sustituyó a la Subsecretaría para América del Norte, eliminada en los recortes presupuestarios aplicados en el marco de la llamada austeridad republicana--, y Velasco fue de los pocos incondicionales de Ebrard a permanecer en la Cancillería cuando el ahora titular de la Secretaría de Economía (SE) se lanzó en la elección de Morena para definir la candidatura a la elección presidencial de 2024, en la que triunfó Claudia Sheinbaum Pardo.

Velasco ha asumido un papel cada vez más protagónico en la Cancillería bajo la gestión de Juan Ramón de la Fuente, e incluso ha participado en una conferencia matutina de Sheinbaum para hablar sobre el rompimiento de las relaciones bilaterales determinado por el gobierno de Perú, a pesar de que le competía a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.