Gertz se fue “pintándole un dedo” en la cara a Morena: Claudia Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la discusión en el pleno sobre la renuncia forzada de Alejandro Gertz Manero para aceptar una embajada, la senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió una rectificación de hechos y afirmó que el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) se va "pintándole un dedo" en la cara de Morena.

En su participación, la senadora tricolor afirmó que en la carta que envió Gertz Manero no pide su renuncia al cargo, sino que detalla que le ofrecieron un cargo de embajador.

“Únicamente para rectificar el hecho de que, en su carta, el fiscal nunca renuncia, él lo que le pide, que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga consideración del Senado, es que él sea ratificado como embajador.

“Siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara morena, porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron”, enfatizó.

Claudia Anaya afirmó que la carta que según envió la presidencia nadie vio, discutió o aprobó, y resaltó que todo el día el Senado estuvo de "rehén" para ver si llegaba primero la destitución o la renuncia de Gertz Manero.

“Una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó, no sabemos si son cartas privadas entre la presidenta del Senado y la presidenta de la República, y posterior a eso, todo el día el Senado de la República, de rehén, de Gertz, para ver si llegaba primero la destitución, o si llegaba primero la renuncia, pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Gertz presumiéndonos que se va de embajador, y que en Morena todos son desechables, y que en Morena, todo es negociable”, resaltó.