Gobernadora de Chihuahua lanza llamado para logar un acuerdo y levantar bloqueos carreteros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado tanto al gobierno federal como a los manifestantes que mantienen bloqueos en diversas carreteras del Chihuahua, para que alcancen a la brevedad un acuerdo que permita liberar los tramos y restablecer la circulación.

La mandataria estatal reconoció la legitimidad del movimiento y la necesidad de atender las demandas relacionadas con el sector transportista, los productores del campo y el derecho al agua. Sin embargo, advirtió que la prolongación de los bloqueos ya está generando afectaciones graves a la economía, al abasto de alimentos, medicamentos e insumos esenciales, así como a la movilidad y calidad de vida de las familias chihuahuenses.

“Por eso hago un llamado respetuoso y urgente, tanto al Gobierno Federal como a los grupos que se están manifestando, para que encuentren a la brevedad una solución a través de los canales institucionales que les corresponden”, expresó Campos Galván.

La gobernadora confió en que la Federación agilice los procesos de diálogo y atención a las demandas, al tiempo que pidió a los manifestantes buscar alternativas locales que permitan continuar con la protesta sin dañar el empleo, la salud ni el bienestar de la población.

“Chihuahua no puede detenerse. Estoy de acuerdo con ustedes, es tiempo de diálogo, de soluciones y de actuar con responsabilidad pero sin afectarnos a nosotros mismos”, concluyó la titular del Ejecutivo estatal.