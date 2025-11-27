Hombre en Oaxaca es sentenciado a 4 años de prisión por no pagar pensión alimenticia a sus hijos

Condenan a 4 años de prisión a hombre en Oaxaca por incumplimiento de pensión alimenticia.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que un tribunal dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra un hombre identificado como Marco A.R.A., tras determinar que incumplió de manera prolongada el pago de la pensión alimenticia establecida para sus cuatro hijos menores de edad. La resolución se emitió después de un proceso iniciado por la denuncia de la madre de los menores ante la autoridad ministerial.

De acuerdo con la investigación, un juez familiar había fijado los montos correspondientes para cubrir alimentación, vestido y atención médica, pero el imputado dejó de realizar los depósitos durante un periodo extendido. La Fiscalía documentó cada uno de los incumplimientos y los presentó ante el tribunal de enjuiciamiento como parte de las pruebas del caso.

La causa penal avanzó después de que la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó una orden de aprehensión girada en contra del señalado. Tras su detención, las autoridades lo presentaron ante la instancia judicial, donde se llevaron a cabo audiencias en las que se expusieron los elementos que sostuvieron la acusación.

Tribunal confirma responsabilidad penal y establece sanción económica

El tribunal de enjuiciamiento resolvió que las omisiones en el pago de la pensión alimenticia acreditaron el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Con base en ello, impuso una pena de cuatro años de prisión y ordenó el pago de una reparación del daño superior a 319 mil pesos, monto correspondiente a los adeudos acumulados.

La sentencia especifica que la cantidad deberá cubrirse para restituir parcialmente los recursos destinados al sostenimiento de los cuatro menores. La autoridad judicial determinó el monto a partir de los registros del juzgado familiar y de los cálculos realizados por personal ministerial durante la investigación.

La Fiscalía señaló que el proceso refleja la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias dictadas por la autoridad competente. También reiteró que la institución mantiene acciones para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes que dependen de una pensión fijada legalmente.

Contexto estatal: casos recientes de incumplimiento de pensión

El caso de Marco A.R.A. forma parte de diversos procesos iniciados en Oaxaca durante los últimos meses por denuncias relacionadas con la omisión de pensión alimenticia. Las investigaciones estatales han registrado un incremento en reportes presentados por madres de menores de edad, lo que ha derivado en la ejecución de órdenes de aprehensión y en sentencias condenatorias en distintos municipios.

La Fiscalía ha reiterado en comunicados que la actuación ministerial en estos casos busca asegurar que se cumplan las resoluciones de los juzgados familiares y que los menores reciban los recursos destinados a sus necesidades básicas. También ha señalado que la colaboración con la Agencia Estatal de Investigaciones permite ubicar a presuntos deudores alimentarios y presentarlos ante la autoridad correspondiente.

En Oaxaca, los procesos penales por incumplimiento de obligaciones alimentarias están contemplados dentro del marco normativo vigente y pueden derivar en sanciones privativas de libertad cuando se acredita que la falta de pago es injustificada y sostenida en el tiempo. Los tribunales valoran los elementos presentados por la parte denunciante y por la Fiscalía para determinar si existe responsabilidad penal.