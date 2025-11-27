Mario Delgado pide a directores estatales del Conalep que no rechacen a ningún estudiante

El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado en la Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales 2025, en Pachuca, Hidalgo. Foto: Facebook: Mario Delgado Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, pidió a directores estatales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) no rechazar a ningún joven que quiera entrar a su sistema y hacer el “esfuerzo” de abrir más lugares para ellos.

Durante la tercera Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales 2025 del Conalep, en Pachuca de Soto, Hidalgo, los convocó a seguir trabajando y a redoblar esfuerzos para fortalecer el Bachillerato Nacional.

“Abran más lugares, hagan ese esfuerzo. Sabemos que muchas veces se requiere inversión, pero no rechacen a ningún joven. Ábranle las puertas, denle la posibilidad de estudiar”, les solicitó.

En la actualidad, el nivel medio superior es el que tiene el más alto nivel de deserción, con alrededor de 10% anual, de acuerdo con cifras oficiales.

Según el expresidente nacional de Morena, “con la transformación educativa no se está formando mano de obra, sino ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su comunidad, orgullosos de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra patria”.

Recordó que la meta en este sexenio es “que ningún joven se quede fuera, pues ese es el deseo de la presidenta de México, ya que la educación se concibe como un derecho, no como el privilegio de unos cuantos”.

En el acto público, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, aseguró que la institución se ha consolidarlo “como una de las mejores instituciones del país en educación media superior”.

Agregó que 4 mil 700 alumnos recibirán certificaciones internacionales y que 400 maestros participan en procesos de capacitación de vanguardia.