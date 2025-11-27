Presupuesto mundialista para CDMX, Jalisco y NL será de entre mil 500 y 2 mil mdp: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum con los mandatarios de los estados que albergarán el Mundial 2026, Pablo Lemus de Jalisco, Samuel García de Nuevo León y Clara Brugada de la CDMX, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 27 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que desde la federación dará entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para la inversión de infraestructura en los tres estados que tendrán una ciudad sede para el mundial de fútbol 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus y de Nuevo León, Samuel García, acudieron a la conferencia presidencial en Palacio Nacional donde agradecieron por estos recursos que en algunos casos se utilizarán para transporte.

La mandataria local informó que buscan con la iniciativa privada que se tenga como asueto el día de la inauguración del Mundial. “Queremos que ese día haya día libre para todos en la ciudad”.

También el gobernador de Nuevo León analiza que los ciudadanos de su estado puedan tener día libre o medio día de trabajo para ver los partidos que se jugarán en la entidad. Sin embargo, buscarán que se tenga asueto dependiendo de los horarios que tengan los partidos.

En cuanto a los costos de los servicios en la capital del país, Brugada habló de una ley para regular los precios de los hospedajes con miras a la llegada de millones de visitantes de todo el mundo.

Lemus habló de un partido que se jugará el 18 junio en Guadalajara, para el que esperan la llegada de entre 2.5 y 3 millones de visitantes en 39 días.