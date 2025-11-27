Sea quien sea titular, se necesita una FGR “más comprometida con las mujeres”: Citlalli Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante la renuncia del Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Herández Mora, manifestó su interés en que la institución sea “mucho más fuerte y más comprometida con las mujeres” en la procuración de justicia.

En entrevista al término de la firma de un convenio de colaboración con la plataforma digital de transporte DiDi, la funcionaria habló sobre el trabajo que espera la Secretaría con la persona que quede como titular de la FGR para atender casos de mujeres víctimas de violencia:

“Sin desconocer el trabajo de la actual fiscal (Gertz Manero) y respetando las motivaciones de su renuncia, esperamos que la designación de un nuevo o nueva fiscal sea una buena noticia para las mujeres”.

Cuestionada sobre la posibilidad de que la actual consejera Jurídica de la Presidencia de la República y exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, sea la próxima fiscal general, como se ha dicho extraoficialmente, la morenista deslizó una ligera sonrisa y se reservó:

“Seguramente pronto se conocerá más sobre el tema y el Senado llevará su proceso para definir a la titular o el titular de la Fiscalía o la nueva persona que encabece la Fiscalía”.

Procuración de justicia, el gran reto

Según la secretaria Hernández Mora, desde su creación, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de las Mujeres ha trabajado de cerca con la FGR y el hasta hoy fiscal Gertz Manero para atender a mujeres víctimas de violencia.

Ahora, dijo que independientemente de quién ocupe el cargo, la Secretaría está “muy interesada en que la Fiscalía funcione de la mejor manera porque, como lo hemos dicho, la Secretaría de las Mujeres se ha enfrentado al gran reto de la procuración de la justicia”.

Por ello, dijo que se necesitan fiscalías “más fuertes, más comprometidas con las mujeres, con sensibilidad y perspectiva”.

Y adelantó: “Nosotras seguiremos trabajando con la Fiscalía y sí creemos que es importante una Fiscalía mucho más fuerte, mucho más comprometida con las mujeres. Estaremos a la espera de la aprobación del nuevo o la nueva titular, deseosas de seguir trabajando como lo hemos estado haciendo en estos primeros meses”.

Hernández Mora recordó que con la FGR de Gertz Manero ya trabajaban en la posibilidad de hacer capacitaciones y protocolos que disminuyan el tiempo de espera cuando una mujer busca justicia.

“Yo pienso, lo digo respetuosamente que, en general, todo el aparato de justicia quizás es el que va más lento y debe mucho a las mujeres”, agregó.

La exsecretaria general de Morena consideró como “buena noticia” que con la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “hemos detenido que se amparen algunos violentadores, que muchas veces eso pasaba cuando no había perspectiva de género y se liberaban feminicidas o violentadores a través de amparos”.

Y reiteró que, “sea quien sea la persona titular de la Fiscalía, nosotros vamos a estar colaborando para fortalecer este reto en la procuración de justicia, donde la Fiscalía tiene mucho qué hacer en la atención a víctimas”.

Para cerrar, Hernández Mora recordó que las reformas que promovió la presidenta Sheinbaum al inicio de su mandato “permiten a la Fiscalía General atraer los casos de las fiscalías estatales, si es que éstas no los están atendiendo”.