Sheinbaum analiza si viajará a EU para el sorteo de la FIFA; depende de si estará Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum analiza si acudirá a Washington al sorteo del Mundial FIFA 2026 este 5 de diciembre, lo que dependerá de que también acudan el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta sería la oportunidad para que se dé una primera reunión presencial entre Sheinbaum Pardo y Trump, lo cual tampoco se garantizaría porque, dijo, depende la agenda del presidente estadunidense.

“Todavía no está. Para que no vayan a decir: ‘Posible reunión’. O sea, el tema es: fui invitada por la FIFA a asistir al sorteo. Entonces, obviamente, cuando asistes a un país extranjero tienes que también tener la invitación del país extranjero, no solamente es la FIFA, y ver las condiciones en las que se celebraría”.

Lo que analiza es “si va a ir el primer ministro Carney, si el presidente Trump ya confirmó que va a estar. Y a partir de ahí, que este trabajo lo está haciendo Relaciones Exteriores, pues ya podríamos informarles a todos. El evento es el sorteo”.

A partir de ese hecho podrían gestionar un encuentro. “Vamos a ver si hay una reunión. Pero, esencialmente, el evento del viernes 5 de diciembre es el sorteo de la FIFA para definir horarios, quién va a competir con quién, que son los sorteos oficiales que se hacen, y va a ser en Washington. Y la invitación que recibí fue por parte de la FIFA, pero, evidentemente, hay que ponerse de acuerdo con el país anfitrión”, reiteró. Será hasta el martes o miércoles cuando dé la confirmación.

Recordó que la última vez que habló con su homólogo estadunidense fue a finales de octubre, cuando estaba por cumplirse el plazo de los tres meses para las 54 barreras no arancelarias, “que ya prácticamente está resuelto ese tema”.

La mandataria mexicana insistió en que “hay muy buena relación, muy buena coordinación” con el gobierno del republicano.

Y después del 5 de diciembre habrá una reunión de seguridad de ambos equipos y que se llevará a cabo en México, bajo el entendimiento de ambos países.