Sheinbaum anunciará este viernes si Gertz Manero renuncia a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de las especulaciones sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que será este viernes cuando anuncie la decisión. La mandataria confirmó que recibió una carta del Senado de la República al respecto.

“Ya en su momento lo haré público. Mañana les podría informar (...) Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado; la estoy analizando con los abogados, con Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”, dijo.

Al preguntarle sobre los rumores en torno a la salida de Gertz Manero, al frente de la FGR, contra su voluntad, la presidenta respondió:

“Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando y en su momento lo haré público. Prefiero analizarlo".

La mandataria opinó sobre el desempeño de Gertz Manero.

“Ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía, nos hemos coordinado en muchos temas”.

Y agregó: “Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación entre las fiscalías estatales y la FGR hay temas de seguridad es muy importante qe haya una coordinación mayor en eso estamos trabajando desde que llegamos, entonces vamos a esperar a mañana”.