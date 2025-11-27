Sheinbaum rechaza contravenir principio de “cosa juzgada”

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 27 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la decisión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de reabrir casos sobre los que ya se emitió una sentencia y es “cosa juzgada”.

“Yo no estoy de acuerdo con eso y lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado ya fue juzgado, entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte”.

Insistió sobre la cantidad de asuntos que están pendientes por resolver por las y los ministros de la Corte.

“Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, y destacó que es su opinión con respeto a la autonomía del Poder Judicial.

La ministra Lenia Batres, así como Hugo Aguilar Ortiz, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa se pronunciaron por reabrir sentencias firmes en los casos en que una de las partes considere que fue un juicio fraudulento, lo que contraviene el principio legal de “cosa juzgada”.

En cambio, la ministra Yasmín Esquivel enfatizó en la importancia de respetar el principio de cosa juzgada.