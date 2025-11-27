Â¿Te estresa tu jefe? Empresas pueden recibir multas de hasta medio millÃ³n de pesos

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” En MÃ©xico, la relaciÃ³n con un jefe que genere presiÃ³n excesiva, conflictos, falta de claridad en tareas o un entorno laboral tenso puede convertirse en un riesgo psicosocial sujeto a regulaciÃ³n. Desde 2019 la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 obliga a los centros de trabajo a identificar y prevenir condiciones que puedan provocar estrÃ©s laboral, incluidos factores relacionados con supervisores. El incumplimiento puede derivar en sanciones que alcanzan montos cercanos al medio millÃ³n de pesos.

La regulaciÃ³n establece que los empleadores deben analizar cÃ³mo se ejerce la supervisiÃ³n, cÃ³mo se distribuyen las cargas de trabajo, cÃ³mo se definen las tareas y cuÃ¡les son las condiciones del entorno organizacional. La ley considera que estos elementos pueden incidir directamente en la salud del trabajador, por lo que deben evaluarse, documentarse y corregirse cuando sea necesario.

La SecretarÃ­a del Trabajo y PrevisiÃ³n Social (STPS) supervisa el cumplimiento mediante inspecciones. Cuando detecta omisiones en la evaluaciÃ³n de riesgos psicosociales o en la implementaciÃ³n de medidas de prevenciÃ³n, las empresas pueden ser sancionadas con multas que van de 250 a 5,000 unidades de medida y actualizaciÃ³n (UMA). Con el valor vigente, el monto puede superar los 500,000 pesos por cada infracciÃ³n.

SupervisiÃ³n, liderazgo y cargas de trabajo bajo vigilancia

La NOM-035 establece que el liderazgo y la interacciÃ³n entre jefes y subordinados forman parte de los factores de riesgo psicosocial que deben analizarse. El resultado de esa supervisiÃ³n puede influir en el ambiente laboral, la comunicaciÃ³n interna y la claridad de las instrucciones.

Entre las obligaciones que deben cumplir los centros de trabajo se encuentran:

Evaluar la forma en que se asignan tareas y cargas laborales.

Analizar la relaciÃ³n entre jefes y trabajadores para identificar prÃ¡cticas que generen tensiÃ³n.

Establecer medidas de prevenciÃ³n cuando se detecten condiciones que puedan producir estrÃ©s.

Documentar procesos de supervisiÃ³n y retroalimentaciÃ³n laboral.

Implementar mecanismos de reporte para incidentes relacionados con liderazgo o presiÃ³n laboral.

Atender casos de exposiciÃ³n a eventos traumÃ¡ticos asociados al entorno laboral.

Conservar evidencia documental para inspecciones de la STPS.

Las empresas deben aplicar cuestionarios autorizados, elaborar reportes y adoptar medidas de control segÃºn lo que resulte del anÃ¡lisis. Los centros laborales con mayor nÃºmero de trabajadores deben realizar evaluaciones mÃ¡s amplias y periÃ³dicas.

Inspecciones pueden derivar en sanciones econÃ³micas

La STPS realiza inspecciones para verificar que los centros laborales cumplan con las obligaciones establecidas. Durante estas revisiones, la autoridad solicita documentaciÃ³n sobre polÃ­ticas de prevenciÃ³n, evaluaciones de factores psicosociales y acciones correctivas.

Las sanciones se aplican cuando se detecta que:

No se han evaluado los riesgos psicosociales relacionados con supervisores o cargas de trabajo.

No existe polÃ­tica interna de prevenciÃ³n.

No se han implementado medidas despuÃ©s de identificar anomalÃ­as.

La empresa no cuenta con registros de capacitaciÃ³n y difusiÃ³n.

No se atienden casos de trabajadores sometidos a situaciones que generen estrÃ©s.

Cuando hay varias omisiones o reincidencia, el monto final puede aumentar. En algunos casos, las multas pueden aplicarse por cada trabajador afectado o por cada incumplimiento documentado.

EstrÃ©s laboral avanza hacia reconocimiento como enfermedad de trabajo

AdemÃ¡s de las obligaciones derivadas de la NOM-035, existen propuestas para incluir el estrÃ©s laboral en la tabla de enfermedades de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. El objetivo es que sea reconocido formalmente cuando exista relaciÃ³n directa con las condiciones del centro laboral.

La NOM-035 es obligatoria en todo MÃ©xico y abarca desde pequeÃ±as empresas hasta corporativos. No existen excepciones por tamaÃ±o o sector. Cada centro laboral debe adaptar sus procedimientos de acuerdo con su nÃºmero de empleados, pero la obligaciÃ³n es la misma para todos: identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial.

El estrÃ©s generado por la relaciÃ³n con un jefe, las cargas laborales o la forma en que se organizan las tareas es parte de los elementos que la autoridad considera relevantes. La finalidad es establecer procesos internos que permitan reconocer estos riesgos y atenderlos oportunamente. Cuando esto no ocurre, la ley permite imponer sanciones econÃ³micas significativas.