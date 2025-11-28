"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida": Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un anuncio que marca un relevo clave en el sistema de procuración de justicia del país, la abogada Ernestina Godoy Ramos informó este viernes su renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, posición que ocupó desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para asumir la responsabilidad constitucional como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje dirigido directamente "al pueblo de México" publicado en su cuenta de X, Godoy Ramos detalló que presentó su renuncia el jueves 27 de noviembre, tras poco más de un año al frente de la Consejería Jurídica, cargo en el que se desempeñó "con profundo honor" desde el 1 de octubre de 2024.

Al pueblo de México:



Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025

En su texto, expresó gratitud profunda hacia Sheinbaum, a quien describió como "la primera Presidenta de México", por la confianza depositada en ella para formar parte del "proyecto histórico de la Cuarta Transformación".

"Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo", escribió Godoy, destacando los avances logrados junto a su equipo y su convicción en un México "más justo, más humano y con más derechos para todas y todos".

El nombramiento de Godoy como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, la posiciona automáticamente como encargada interina del despacho de la FGR, una de las instituciones más críticas en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. "

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia", concluyó en su publicación, acompañada de una fotografía oficial tomada ante las banderas mexicana e institucional.