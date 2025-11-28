El Senado inicia el proceso para elegir nuevo titular de la FGR; estos son los requisitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Alejandro Gertz Manero dejó el cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el Senado inició este viernes y hasta el próximo domingo la recepción de solicitudes de aspirantes a fiscal general.

El jueves, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, se estableció que desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas se recibirán las solicitudes. El proceso se realizará a través de la página www.senado.gob.mx

Luego de concluida la recepción de solicitudes, el martes 2 de diciembre de 2025, la Jucopo verificará los expedientes de quienes hayan presentado sus candidaturas y seleccionará al menos a diez personas que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a consideración del Pleno del Senado de la República.

Posteriormente, aprobada la lista de al menos diez candidaturas, se remitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum para que, dentro de los diez días siguientes, la titular del Ejecutivo formule una terna y la envíe a la consideración del Senado.

Después, previa comparecencia de los candidatos, se designará al nuevo titular de la FGR por medio del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Para finalizar, el proceso legal culminará una vez que la persona que resulte designada y nombrada titular de la FGR rinda la protesta de ley ante el Pleno del Senado de la República en la misma sesión.

Requisitos

1. Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento.

2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.

3. Contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años al día de la designación.

4. Gozar de buena reputación, la cual está compuesta por dos elementos:

a) Calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica.

b) Honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

5. No haber sido condenado por delito doloso.

Documentos

1. Solicitud consistente en un escrito firmado en el que manifieste voluntad expresa de participar en el proceso de selección.

2. Curriculum Vitae con fotografía actual.

3. Escrito firmado en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito doloso.

4. Escrito firmado en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos de la Federación o en alguna de las entidades federativas.

5. Para el caso de que su candidatura se encuentre apoyada por alguna universidad, instituto de investigación, asociación civil u organización de la sociedad civil, deberá adjuntar escrito que así lo acredite.

6. Ensayo firmado con un máximo de diez cuartillas escritas en letra tipo Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, que incluya los siguientes apartados:

a) Análisis acerca de los fenómenos delictivos que afectan al país.

b) Elementos de un plan de persecución penal.

c) Cómo debe utilizarse el marco normativo de la FGR para enfrentar los fenómenos delictivos y su evolución.

7. Copia de los siguientes documentos:

a) Acta de nacimiento.

b) Credencial para votar con fotografía por ambos lados, expedida por el

Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional Electoral.

c) Título profesional de licenciatura en derecho con antigüedad de al menos diez años.

d) Cédula profesional.

e) Documentos que acrediten el Currículum Vitae.

8. Escrito firmado conteniendo la descripción de su trayectoria en el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, resaltando los puntos que denoten la calidad profesional relevante y la alta calidad técnica necesarias para el ejercicio como titular de la FGR.