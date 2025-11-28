Ernestina Godoy nombra a funcionarios cercanos a Omar García Harfuch en la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de 24 horas de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), llegaron los primeros relevos internos en la institución con funcionarios cercanos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este viernes la encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy, designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio, y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a Héctor Elizalde Mora, confirmaron fuentes del gobierno federal.

Oliveros Aparicio llega a la FGR proveniente de la SSPC, donde era titular de Planeación y Análisis; antes de eso fue coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSCCDMX), cuando García Harfuch era su titular.

Al frente de la FEMDO reemplazará a Alfredo Higuera Bernal y se encargará de continuar con investigaciones como la del caso del huachicol fiscal, la vinculación de funcionarios de Tabasco con el cártel de La Barredora, las acusaciones contra Tomás Yarrington por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre otros asuntos.

Elizalde fue subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC CDMX, también durante la gestión de García Harfuch, y en el año 2020, luego del atentado contra el entonces secretario capitalino, asumió como encargado de despacho en los asuntos administrativos de la dependencia.

Al frente de la AIC se encargará de asignar a los policías federales ministeriales, peritos y analistas necesarios para auxiliar a los ministerios públicos en las investigaciones que realizan.