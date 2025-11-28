Hay "un golpeador disfrazado de legislador": Noroña exige expulsar a diputado priista del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la discusión en el Pleno del Senado sobre la carta que envió el exfiscal Alejandro Gertz Manero para informar sobre su designación como embajador, el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, se quejó ante la Mesa Directiva porque se encontraba presente el diputado Carlos Mancilla, a quien calificó de golpeador disfrazado de legislador.

Fernández Noroña pidió la palabra a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, para pedir que el diputado tricolor no estuviera ocupando un escaño en el Pleno.

El senador morenista dijo que el diputado Carlos Mancilla fue uno de los legisladores que lo agredieron cuando era presidente de la Cámara alta en la antigua sede del Senado.

“Sí, voy a decir la razón, sí lo hay. Se ha pedido que sólo estén senadores, senadoras, muy poco personal de apoyo, y está un golpeador disfrazado de legislador, de los seis que me agredieron cuando era presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

“No tiene nada que hacer aquí ese legislador, Mancilla se apellida, y que incorrectamente está en este Pleno. No tiene ni el honor ni el derecho, ni es bienvenido aquí. Está ocupando un escaño, además, como si fuera senador”, afirmó.

Ante eso, la presidenta de la Mesa Directiva solicitó que al diputado Carlos Mancilla que no ocupe el escaño destinado a un senador.

Sin embargo, el diputado volvió a ocupar el escaño, por lo que Fernández Noroña volvió a pedir la palabra y pidió de nueva cuenta que el diputado no ocupará el escaño, ya que afirmó es una falta de respeto a la Presidencia y al Pleno.

“Senadora presidenta, fue usted muy gentil al pedir solamente que no estuviera alguien que no es senador, senadora en un escaño de un senador, senadora.

“Varios senadores nos expresábamos porque no estuviera aquí ese golpeador, disfrazado de legislador. Y con una cachaza... ha vuelto a sentarse, lo cual es una falta de respeto a la presidencia y una falta de respeto a este Pleno”, dijo.

Ante ello, el senador del PRI, Pablo Angulo, pidió una moción de orden y llamó cobarde al senador morenista porque afirmó que llamó de manera despectiva a las mujeres y en especial a la Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Por lo que Laura Itzel Castillo de manera más enérgica dijo que ese no era el tema, ya que se estaba discutiendo un asunto de suma importancia de la Nación, por lo que pidió al diputado tricolor que no ocupara el escaño y no estuviera en esa zona.

“A ver, senador, ese no es el tema ahorita. Estamos discutiendo un asunto de suma importancia para la nación, yo le solicitaría que, por favor, fuéramos respetuosos.

“Y, efectivamente en el caso de quienes no son legisladores, senadores de la República, pues les estamos solicitando que no estén en los escaños. Y como podemos ver, está aquí junto a usted un legislador que es de la Cámara de Diputados. Quiero solicitarle, de la manera más respetuosa que, por favor, no esté en la zona de los escaños de los senadores de su partido”, enfatizó.