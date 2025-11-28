Juan Ramón de la Fuente pidió licencia temporal por intervención quirúrgica: Sheinbaum. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la licencia temporal que tomará el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

En redes sociales la mandataria federal informó:

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica”.

Aunque no lo menciona directamente, la presidenta aseguró que “después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



Ha realizado una labor extraordinaria y le… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2025

El canciller mexicano, dijo la presidenta, “ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación”.

En tanto se recupera, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.