Nuevo titular de la FGR debe de ser autónomo, independiente y profesional: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se iniciará el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán pidió que en la selección se garantice la autonomía, la independencia y el profesionalismo para la institución.

En un mensaje en redes sociales, la diputada panista resaltó que es imprescindible que este proceso se conduzca con absoluto profesionalismo, escuchando todas las voces y privilegiando el interés superior de la justicia.

“El Senado de la República ha iniciado el proceso para nombrar a la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República. Se trata de una decisión de la mayor relevancia para nuestro Estado de derecho.

“Garantizar la autonomía, la independencia y el profesionalismo de esta institución será responsabilidad del voto de las Senadoras y los Senadores. Resulta imprescindible que este proceso se conduzca con absoluto profesionalismo, escuchando todas las voces y privilegiando el interés superior de la justicia”, detalló.

López Rabadán enfatizó que México necesita a una persona que asegure que toda víctima de un delito tendrá quien la defienda, los mexicanos merecen que se garantice el derecho humano de acceso a la justicia y que la Fiscalía contribuya a construir un país en paz y sin violencia.