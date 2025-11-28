Pagan indemnizaciones a 561 juzgadores cesados por la reforma judicial

Una protesta de jueces por la falta de indemnización. Foto: Tomada de video @MarthaIBerraA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que ya ejecutó 561 pagos de las 563 indemnizaciones que tenía programadas para los juzgadores que fueron cesados con motivo de la reforma judicial.

Agregó que dos pagos fueron rechazados “por situaciones ajenas al OAJ”.

“El proceso administrativo de dispersión a las cuentas personales se realizó a través de los medios de pago que se tienen registrados ante el OAJ, como lo solicitaron las personas juzgadoras.

“Cabe precisar que únicamente en dos casos la transferencia de recursos fue rechazada por causas ajenas al Órgano. Los montos pagados corresponden a lo establecido en la Constitución y en las disposiciones legales aplicables, así como a las características laborales de cada caso”, precisó el cuerpo colegiado.

Añadió que atenderá cualquier duda e información derivada de este proceso de pagos a los exjuzgadores a través de los correos electrónicos: rhiutron@oaj.gob.mx gaortiz@oaj.gob.mx

Ayer, exjuzgadores cuyos cargos no fueron sometidos a votación este 2025 sino que serán sometidos hasta el año 2027, pero que declinaron participar en los comicios de ese año y actualmente ya no están en funciones, reprocharon que a ellos no se les entregó la indemnización correspondiente.

Dicha indemnización está prevista en la reforma a la Constitución en materia de Poder Judicial en el artículo Décimo Transitorio, mismo que se refiere a los juzgadores que deberán dejar sus cargos por haber perdido la elección o por haber declinado a participar en la misma.

Sin embargo, la reforma no es clara sobre si, para tener derecho a la indemnización, dichos juzgadores debieron permanecer en funciones hasta que lleguen sus relevos en el año 2027 o si podían separarse de sus cargos de manera anticipada.

Proceso consultó con el OAJ cuántos exjuzgadores se encuentran en este supuesto, pero se indicó que no se cuenta con dicha información, mientras que los inconformes afirman ser cerca de 150 que no recibieron las indemnizaciones que dicen merecer.