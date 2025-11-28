Relevo "refrescará" la FGR para atender reclamos de seguridad e impunidad: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la Republica (FGR) abre paso a un relevo institucional que refresca un nuevo estilo para atender los reclamos de seguridad e impunidad en México.

En charla con medios en San Lázaro, Ricardo Monreal afirmó que tienen una buena opinión de Gertz Manero, y que su renuncia fue una decisión personal encomiable que abre un paso a un nuevo fiscal.

“Bueno, en el caso del exfiscal Alejandro Gertz Manero, yo tenía una opinión de su actitud y de que yo tengo una opinión positiva. La tenía y la tengo, la opinión que yo tengo sobre el exfiscal Alejandro Gertz Manero no varía, y creo que su renuncia es una decisión personal que a mí me parece encomiable, su actitud, y que dará paso a una nueva fiscal o nuevo fiscal que el Senado defina mediante un procedimiento que establece la Constitución, y que seguramente a partir de ahora se lanzará la convocatoria para la selección y designación del nuevo fiscal.

“Entonces confiemos, confiemos en que las cosas saldrán bien, de que la decisión personal de Alejandro Gertz se debe de respetar y de que institucionalmente demos paso a construir y a reforzar la institución de la procuración de justicia en México. Yo estoy tranquilo, confiado en que va a ser para bien del país este relevo institucional y que representará una buena refrescada, reoxigenada, o un estilo que atenderá los reclamos de seguridad y los reclamos contra la impunidad de nuestro país”, enfatizó.

El diputado morenista afirmó que la designación temporal de Ernestina Godoy como fiscal garantiza la procuración de justicia, y el Ministerio Público de la nación no se interrumpe, no se altera y no se distorsiona.

También vio con buenos ojos que la exconsejera jurídica del Gobierno de la República llegue como titular a la FGR, ya que afirmó que Godoy es una mujer autónoma, profesional y capaz para realizar la tarea.

“Hablando de Ernestina Godoy, yo la conozco muy bien porque hemos coincidido este año dos meses en reuniones con la presidenta, cuando revisamos la agenda legislativa y he tenido comunicación con ella permanente por las iniciativas que envía la presidenta de la República a la Cámara de Diputados como Cámara de origen.

“Puedo decirle que es una mujer autónoma, puedo afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia y capacidad y sobre todo es una mujer honesta, incapaz de corromperse e incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales de cuello blanco o de delincuencia organizada.

“Es una mujer extraordinaria, su propia experiencia acumulada le hace ser confiable ahora como encargada de la Fiscalía General de la República. No sé si vaya a inscribirse, no sé si vaya a estar en los 10 que selecciona el Senado y no sé si vaya a estar en la terna que la presidenta selecciona. Lo que sí creo es que es una mujer profesional, prueba y es una mujer con extraordinaria capacidad técnica y jurídica”, detalló.