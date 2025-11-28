Sheinbaum sobre la renuncia de Gertz Manero: "Le ofrecí una embajada y aceptó"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una embajada a Alejandro Gertz Manero y aceptó designar a Ernestina Godoy al frente, mientras el Senado define quién llegue al cargo, porque la Fiscalía General de la República “requiere una transformación”.

La mandataria aseguró que entre los temas que más les importa dar seguimiento con esta “transformación”, es el contrabando de combustible, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos, por ejemplo.

Agregó: “El Poder Judicial está en una nueva etapa también”, por lo que los pendientes que deja Gertz Manero, “es creo que una nueva tarea para quien llegue a la fiscalía de transformar a la fiscalía”.

De manera muy breve expresó su “reconocimiento” y “respeto” a Gertz Manero y enseguida afirmó: “Ahora se entra a una nueva etapa”.

La presidenta comentó: “Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta y ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el pais y hasta que no se acepte las credenciales no puede anunciarse, esa es una regla”.

Añadió: “Pero aceptó el fiscal y aceptó… bueno más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la fiscalía, establece que se queda una persona encargada de una área -no me acuerdo cómo se llama- (control competencial) dentro de la fiscalía a cargo está establecido en la ley, y que es quien se queda a cargo de la fiscal”.

Godoy presentó su renuncia y tomará posesión esta tarde.

“Le ofrecí una embajada al fiscal aceptó, él esta por cumplir siete años en la fiscalía Aceptó ser embajador de México y qué bueno”, agregó.

Tras explicar el procedimiento que sigue el Senado y los tiempos para la designación de quien dirija la FGR los próximos años, dijo que “por lo pronto se queda un encargado de despacho un compañero que ha estado trabajando en la consejería y estaré nombrando consejero la próxima semana… Es Raul Jimenez es del equipo de Ernestina se queda encargado de despacho”.

La jefa del Ejecutivo dijo que ya había coordinación, pero se tiene que seguir con esa labor.

Sobre si tendría preferencia por qué Godoy se quede definitivamente al frente de la FGR, dijo que eso le corresponde al Senado pero sí habló más de sobre cualidades de ella al mencionar que “es una mujer extraordinaria”, “honesta y de muchas convicciones”, ademas de que ha dado resultados.