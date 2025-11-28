Sobre "Yasmín Esquivel denuncia a nueva ministra Herrerías por coacción mediante acordeón"

NOTA ACLARATORIA

En relación con la nota publicada el 26 de noviembre de 2025 titulada “Yasmín Esquivel denuncia a nueva ministra Herrerías por coacción mediante ‘acordeón’; TEPJF la batea”, se hace la siguiente precisión:

1. La ministra Yasmín Esquivel Mossa no presentó denuncia alguna en contra de la ministra Sara Irene Herrerías.

El escrito presentado por la ministra Esquivel fue un escrito de deslinde, cuyo único propósito fue dejar constancia de que no tuvo participación en la elaboración, contenido, distribución ni supuesta difusión de los llamados “acordeones” a los que alude la nota.

2. En ese escrito se solicitó exclusivamente que, de considerarse necesario, se investigara y, en su caso, se determinara la responsabilidad de quien efectivamente hubiera intervenido en la elaboración o difusión de dichos documentos (en los que la propia ministra Esquivel apareció en el “acordeón”), sin imputación específica a persona alguna. Esto puede ser corroborado en la página 6 de la sentencia SUP-PSC-10/2025 que refiere el medio de comunicación.

3. Quien en todo caso sí presentó una denuncia en contra de la ministra Sara Irene Herrerías fue la ciudadana Yenifer Giovana Santiago, no la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Atribuir a ésta la presentación de dicha denuncia es inexacto y genera una percepción errónea sobre su actuación.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente que se aclare y corrija la información difundida, a fin de que el público cuente con datos precisos sobre la naturaleza del escrito presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y sobre quién fue la persona que efectivamente interpuso la denuncia mencionada.

Lic. Luis Manuel Acuña Olvera,

Secretario Particular de la Ministra Yasmín Esquivel