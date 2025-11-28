¿Te multaron por no tener seguro? Así puedes solicitar su cancelación en CDMX

El Reglamento de Tránsito establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y prevé un mecanismo para dejar sin efecto la multa.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México habilitó el trámite denominado “Cancelación definitiva de la multa aplicada por no portar en el momento de la revisión la póliza de seguro dentro de los 45 días naturales posteriores”. El procedimiento permite dejar sin efecto la sanción siempre que la persona sancionada presente una póliza vigente dentro del plazo establecido y entregue la documentación requerida ante los módulos de infracciones habilitados.

El mecanismo fue actualizado por el Gobierno de la Ciudad de México con fecha del 13 de noviembre de 2024. Según la información disponible, el trámite se orienta a conductores que cuenten con un seguro de responsabilidad civil vehicular vigente pero que, al momento de la revisión, no pudieron mostrarlo a la autoridad. Con la presentación de la póliza dentro del periodo permitido, la multa puede ser cancelada sin generar cargos adicionales.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece la obligación de que todo vehículo motorizado que circule en la capital cuente con una póliza de seguro de responsabilidad civil expedida por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La cobertura mínima requerida es por daños a terceros en su persona y en su patrimonio. La sanción por incumplir esta disposición se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede representar montos que varían anualmente.

Para 2025, el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos. La multa correspondiente por no portar un seguro vehicular vigente puede ubicarse entre 20 y 40 UMAs para automóviles particulares, lo que representa un rango aproximado entre 2,262.80 y 4,525.60 pesos. La autoridad señala que en el caso de vehículos de transporte público o de carga, los montos pueden ser mayores de acuerdo con la normatividad aplicable.

Requisitos para solicitar la cancelación dentro del plazo establecido

El trámite para cancelar la sanción requiere presentar una serie de documentos en original y copia. La lista incluye una identificación oficial vigente, la tarjeta de circulación del vehículo, la póliza de seguro con cobertura activa al momento de la infracción y el formato oficial correspondiente, identificado como SSSC_SCT_CDM_9_17. Si la persona solicitante no es la titular del vehículo, se requiere una carta poder o la documentación que acredite la propiedad legal, como la factura endosada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indica que el trámite debe realizarse exclusivamente de manera presencial en los módulos de infracciones. La persona interesada debe entregar la documentación y solicitar la cancelación de la boleta de sanción. Si la autoridad determina que los documentos cumplen con los criterios establecidos y que la solicitud se presenta dentro del periodo permitido, la multa queda sin efectos. Posteriormente, la persona solicitante puede consultar en la plataforma de la Secretaría de Administración y Finanzas la actualización del estatus de su infracción.

El plazo de 45 días naturales se cuenta desde la fecha de publicación de la boleta en la plataforma de estrados habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México. La autoridad aclara que si la solicitud se presenta fuera del periodo indicado, no procede la cancelación, y la multa deberá pagarse conforme a los lineamientos del Reglamento de Tránsito.

Aplicación del seguro obligatorio y antecedentes del programa

La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para circular en la capital se mantiene vigente desde 2019. A partir de esa fecha, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó los mecanismos de revisión vehicular y la aplicación de sanciones asociadas a la portación y vigencia del seguro. El esquema de cancelación de multas busca atender casos en los que la póliza sí existía al momento de la revisión, pero no pudo presentarse ante la autoridad.

Las disposiciones también indican que solo son válidas pólizas emitidas por instituciones registradas y reguladas por la autoridad financiera competente. Cualquier documento no verificado o póliza no vigente no es aceptado para el trámite. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene la facultad de verificar la autenticidad del seguro mediante sistemas internos y bases de datos.