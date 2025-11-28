Volaris y VivaAerobus cancelan viajes por corrección de software en aviones Airbus A320

Aerolíneas de diversas partes del mundo cancelaron y retrasaron vuelos para corregir el software de un modelo de avión ampliamente utilizado después de que un análisis encontrara que el código informático podría haber contribuido a que una aeronave de JetBlue sufriera una pérdida repentina de altitud el mes pasado.

Airbus dijo el viernes que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos primordiales para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aviones A320.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea emitió una orden que requiere que los operadores del A320 aborden el problema y dijo que esto podría causar "alteraciones a corto plazo" en los horarios de vuelo. Según la agencia, el problema fue introducido por una actualización de software en las computadoras de a bordo.

En México, Volaris informó que la actualización se realizará este sábado y domingo, “lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”.

La aerolínea de bajo costo mexicana no dio a conocer cuántos aviones Airbus A320 opera.

Por su parte, VivaAerobus informó que, por la actualización, “algunas de nuestras operaciones presentarán afectaciones a partir de hoy” viernes.

En un comunicado publicado en redes sociales, agregó que dichas afectaciones “estarán presentes en los próximos días”. La aerolínea mexicana tampoco informó cuántas aeronaves de ese modelo opera.

En Japón, All Nippon Airways, que opera más de 30 de dichos aviones, canceló 65 vuelos nacionales para el sábado. Dijo que era posible que hubiera más cancelaciones para el domingo.

El cambio de software se produce cuando los pasajeros en Estados Unidos comenzaban a regresar a casa tras el feriado del Día de Acción de Gracias, que es el momento de mayor tráfico aéreo en el país.

American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 están afectados. La corrección debería tomar alrededor de dos horas para muchos aviones, y las actualizaciones deberían completarse para la gran mayoría el viernes, dijo la aerolínea. Unos pocos se terminarán el sábado.

American Airlines espera algunos retrasos, pero dijo que se enfoca en limitar las cancelaciones. Afirmó que la seguridad sería su prioridad principal.

Delta indicó que esperaba que el problema afectara a menos de 50 de sus aviones A321neo. United señaló que seis aviones en su flota están afectados y espera interrupciones menores en algunos vuelos. Hawaiian Airlines afirmó que no sería afectada.

Mike Stengel, socio de la firma de consultoría de gestión de la industria aeroespacial AeroDynamic Advisory, dijo que la corrección podría atenderse entre vuelos o en revisiones nocturnas de los aviones.

"Definitivamente no es ideal que esto esté sucediendo en un avión muy ubicuo en un muy ocupado fin de semana festivo", comentó Stengel desde Ann Arbor, Michigan. "Aunque, nuevamente, el lado positivo es que sólo debería tomar unas pocas horas actualizar el software".

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron llevados al hospital después del incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus está registrada en los Países Bajos, pero tiene su sede principal en Francia. Es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo junto a Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, de acuerdo con Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010 y los aviones en esta categoría se llaman A320neo, dijo.

El A320 es la familia de aviones de un solo pasillo más vendida del mundo, dice el sitio web de Airbus.