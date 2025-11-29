Paquete Económico de la CDMX contempla incremento de 7.5% en presupuesto para 2026

Entrega del Paquete Económico 2026 al Congreso de la CDMX. Foto: Congreso de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el año en que la Ciudad de México será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno capitalino propone un incremento en el presupuesto local que alcanzará 313 mil 385 millones de pesos, orientado principalmente a movilidad, obra pública, agua e inversión social, según el Paquete Económico 2026 entregado al Congreso de la CDMX.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, acudió el viernes 28 de noviembre a entregar la iniciativa, elaborada por encargo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cual representa un aumento de 21 mil 859 millones de pesos adicionales respecto a los 291 mil 526 millones aprobados para 2025.

De acuerdo con la propuesta, el incremento estimado es de 7.5% en los ingresos y no contempla nuevos impuestos. Con lo anterior, la administración local plantea un presupuesto que califica como “responsable, prudente y austero”, con una orientación al combate a desigualdades mediante 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales.

Aumento en inversión pública y uso de FIMAS

La propuesta para 2026 considera un incremento de 31.2% en la inversión pública, que alcanzaría 57 mil 910.8 millones de pesos. Según la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), este crecimiento será posible por los recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), constituido en marzo de 2025, que estima una recaudación de 10 mil millones de pesos el próximo año.

Movilidad: asignación histórica al Metro y ampliación de proyectos

El Sector Movilidad concentra 43 mil 749 millones de pesos, el monto más alto registrado para la ciudad, con un aumento de 13% respecto a 2025. Dentro de este rubro, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) recibiría 25 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 8.7% y contempla 7 mil 689 millones de pesos para la modernización de la Línea 3.

El proyecto incluye:

3 mil 149 mdp para el Servicio de Transportes Eléctricos, con un aumento de 65.8%, entre ellos la construcción de la Línea Cero del trolebús de Chapultepec a Ciudad Universitaria.

Tres líneas nuevas de Cablebús, incluida la Línea 4 de Tlalpan a Coyoacán, con apoyo federal y un monto bianual estimado de 4 mil 754 mdp.

Asignación de 4 mil 559 mdp para las líneas 5 (Magdalena Contreras–Álvaro Obregón) y 6 (Milpa Alta–Tláhuac).

3 mil 186 mdp para Metrobús.

3 mil mdp para RTP, que contempla la adquisición de 102 autobuses eléctricos.

Obras, infraestructura urbana y alcaldías

Para obra pública, el paquete propone 18 mil 600 mdp, es decir, 5 mil 100 mdp adicionales respecto a 2025. Entre estos recursos se incluyen:

2 mil 500 mdp para la construcción de Utopías.

400 mdp para nuevas sedes del sistema público de cuidados.

2 mil mdp para repavimentación.

500 mdp para bacheo.

En cuanto al presupuesto de las 16 alcaldías, se plantea un aumento de 7.5 por ciento, con prioridad en infraestructura urbana mediante una inversión superior a mil 800 mdp, que incluye repavimentación, red hidráulica y alumbrado público.

Agua, seguridad y justicia

El rubro de agua tendría 19 mil mdp, lo que representa 4 mil millones adicionales respecto a lo aprobado para este año.

Las dependencias de seguridad y justicia recibirán incrementos de:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): 4.9%.

Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX): 7%.

Poder Judicial capitalino: 6.7%.

Ingresos, deuda y medidas fiscales

Para 2026, el gobierno capitalino prevé un desendeudamiento neto de 0.5% en términos reales.

En materia de ingresos, la propuesta mantiene el costo de la Licencia Permanente en mil 500 pesos, con 1 millón 456 mil 511 licencias emitidas al 27 de noviembre de 2025.

También prevé:

Un programa de regularización de adeudos de predial, agua y multas de tránsito.

La actualización del tope del subsidio a la tenencia vehicular a 550 mil pesos de valor factura antes de IVA.

La Secretaría de Finanzas sostuvo que el paquete propone finanzas públicas “sanas, sustentables y sostenibles” y busca ampliar la base de contribuyentes mediante un programa de simplificación administrativa.