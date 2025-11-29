Secretaría de las Mujeres y DiDi donarán viajes para apoyar a víctimas de violencia de género

Firma de convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la plataforma de viajes DiDi. Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de las Mujeres y la plataforma digital de transporte individual de pasajeros DiDi donarán cinco mil viajes gratis para apoyar a mujeres víctimas de violencia que necesiten acudir a algún servicio de un Centro LIBRE en todo el país, además de otros beneficios para sus usuarias y socias.

Como parte de las actividades por los 16 Días de Activismo por el #25N, el 27 de noviembre, la secretaria Citlalli Hernández Mora y el director general de DiDi en México, Juan Andrés Panamá, firmaron el convenio en la sede de la dependencia.

El convenio incluye lo siguiente:

Difusión digital de la Cartilla de Derechos de las Mujeres entre las personas usuarias y conductoras, hombres y mujeres, que se puede descargar de la aplicación de DiDi.

La donación, por parte de DiDi, de cinco mil cupones anuales de descuentos en traslados para que las usuarias puedan llegar a los Centros LIBRE y otros espacios de atención o desplazarse desde ellos hacia un sitio de su elección. Los cupones beneficiarán a mujeres de 50 localidades prioritarias en entidades como Michoacán, Querétaro y Tamaulipas.

Capacitación y sensibilización en perspectiva de género para conductores, mediante talleres de “masculinidades Positivas”, basados en el contenido de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la “Guía de Movilidad con Perspectiva de Género en Plataformas Digitales” elaborada por DiDi, con el fin de abonar a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres conductoras de la plataforma a quienes darán talleres de mecánica básica.

Según las autoridades, el convenio “establece una colaboración estratégica, sólida y de largo plazo” y tendrá vigencia hasta el año 2030. Juan Andrés Panamá dijo que, si se acaban los cinco mil cupones anuales, se puede ampliar la cantidad de ellos.

Durante la firma, Hernández Mora recordó que la Secretaría tiene la responsabilidad no solo de generar política pública, sino de provocar una “corresponsabilidad social”, que incluye a la iniciativa privada para transformar la vida de las mujeres”.

Entonces calculó que las acciones del convenio llegarán a “más de 30 millones de usuarios del país, esto representa un cuarto de la población mexicana”.

Por su parte, Panamá entregó a la Secretaría su “Guía de Movilidad con Perspectiva de Género en Plataformas Digitales”, un texto “pionero”, para que la analice y le pueda dar su opinión técnica.

Y destacó que las acciones del convenio “no sólo acompañan traslados; amplían derechos, desarrollan capacidades y abren oportunidades económicas para las mujeres”.

Como testigos de la firma estuvieron la representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani; y la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy.