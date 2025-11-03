Consejo Nacional de Nueva Derecha exige cancelar el Mundial en México tras asesinato de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha exigió suspender la participación de México en el Mundial de futbol 2026, al considerar que el Estado no garantiza condiciones de seguridad, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Raúl Tortolero, la organización de corte político-religioso señaló que el crimen evidencia “la total descomposición del Estado mexicano” y cuestionó la eficacia de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el comunicado, Manzo contaba con “decenas” de escoltas asignadas por el Gobierno federal, lo que a su juicio demuestra la vulnerabilidad incluso de los funcionarios protegidos oficialmente: “Estamos ante la completa inutilidad de las fuerzas de seguridad, o ante su complicidad con el terrorismo de los carteles”.

La agrupación acusó que la falta de resultados en materia de seguridad y justicia genera un clima de violencia e impunidad en todo el país, lo que pone en riesgo a la población y a los eventos internacionales que se realizarán en el territorio nacional. “Habría que reflexionar si debemos seguir financiando con nuestros impuestos al crimen organizado disfrazado de gobierno”, afirma el documento

El Consejo argumentó que, mientras no existan garantías reales de seguridad y soberanía, el país no debería participar en eventos internacionales que proyecten una imagen de normalidad. “México no puede seguir fingiendo normalidad y democracia ante el mundo”, sostuvo la organización, al tiempo que exigió justicia por el homicidio del edil y de las víctimas de violencia en general.