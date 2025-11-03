Delincuentes no pueden ser dueños de México: Kenia López Rabadán condena asesinato de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez y afirmó que los delincuentes no pueden ser dueños de México.

En conferencia de prensa en San Lázaro, la diputada panista resaltó que debe esclarecerse a fondo el homicidio del expresidente municipal de Uruapan.

“Quiero iniciar esta semana condenando enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Por el bien de México, debe esclarecerse a fondo el homicidio del exdiputado federal y alcalde de Uruapan. La muerte del alcalde Carlos Manzo cruzó una línea que debe marcar un antes y un después. Las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable.

“Los delincuentes no pueden ser los dueños de México, ni quienes decidan quién vive y quién muere. Debe haber justicia y debe detenerse la delincuencia, que por acción o por omisión, ha sido tolerada desde algunas esferas del poder. Los criminales no pueden seguir matando y quedar impunes”, enfatizó.

Kenia López Rabadán afirmó que este asesinato marca un antes y un después, ya que resaltó que hay una desesperanza en el país y México no merece vivir así.

“Hoy hay un reclamo social ciudadano de Uruapan, de Michoacán y de muchos lugares de nuestro país. México tiene más de dos mil 400 municipios y lamentablemente muchos de ellos están secuestrados por el crimen organizado.

“Más allá de una discusión política, ideológica o partidista, hoy debe haber un análisis claro y público sobre cómo se va a detener a la delincuencia”, puntualizó.