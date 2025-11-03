Detienen a tres policías por presunta violación contra una mujer en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Tres elementos policiacos del municipio de Zacatepec fueron detenidos por su presunta participación en el delito de violación en agravio de una mujer, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

El funcionario informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes y que los agentes podrían estar implicados en otros hechos delictivos. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

“Tuvimos un operativo conjunto dentro de los integrantes de la mesa de paz y seguridad. Es una denuncia grave de un delito contra la mujer, violación. Se hizo un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Zacatepec puso su posición”, explicó Urrutia Lozano.

El titular de la SSPC aseguró que el actuar de la Fiscalía “es correcto” y destacó que la instrucción de la gobernadora ha sido clara: “cero impunidad” en los delitos de violencia contra las mujeres.

“Todos los delitos de feminicidio, agresiones contra la mujer son prioridad por parte de este gobierno y se van a detener a todas las personas implicadas”, afirmó.

Urrutia Lozano precisó que al menos tres policías están relacionados con el caso: dos adscritos a la policía municipal de Zacatepec y uno perteneciente a la corporación estatal.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a los cuerpos policiacos a conducirse con apego a la ley y reiteró el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y el combate a la impunidad.

“La gobernadora ha instruido una transparencia total y ha instruido que ningún delito quede impune. Esto refleja el compromiso con la ciudadanía”, concluyó.