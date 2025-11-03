Explosión en tienda Waldo’s de Hermosillo provoca cierre estatal de 68 locales

Las autoridades de Sonora realizan inspecciones en sucursales tras el incidente.. Foto: Cortesía: Coordinación Estatal de Protección Civil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno del estado de Sonora ordenó el cierre temporal de las 68 sucursales de la cadena comercial Waldo’s ubicadas en la entidad, tras una explosión y posterior incendio en un establecimiento de la empresa en el centro de Hermosillo.

La medida busca revisar las condiciones de seguridad, operativas e instalativas de todos los locales, mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del siniestro.

Explosión en el centro de Hermosillo deja 23 personas fallecidas

La explosión ocurrió el sábado 1 de noviembre en la sucursal de Waldo’s situada en la calle Dr. Noriega, entre Juárez y Matamoros, en el centro de Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la principal hipótesis señala que un transformador eléctrico ubicado dentro del establecimiento —propiedad privada y no de la Comisión Federal de Electricidad— habría detonado el incendio.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen indicios de que el hecho haya sido provocado de forma intencional.

El siniestro dejó:

23 personas fallecidas.

Al menos 12 lesionados, varios de ellos en estado grave.

Cinco personas hospitalizadas bajo vigilancia médica.

Gobierno de Sonora ordena revisión total de las sucursales Waldo’s

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, informó que se notificó a la empresa la obligación de cerrar sus 68 tiendas en el estado para realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento de las normas de seguridad.

El funcionario señaló que la suspensión es de carácter provisional, mientras que las dependencias municipales y estatales de Protección Civil coordinarán los dictámenes técnicos.

El gobierno busca verificar:

Condiciones estructurales de los locales.

Instalaciones eléctricas y de ventilación.

Sistemas de energía solar.

Programas internos de Protección Civil.

La tienda siniestrada operaba sin autorización vigente de Protección Civil

La sucursal afectada contaba con un programa interno de protección civil autorizado en 2019 y revalidado en 2020. Sin embargo, en 2021 la autoridad estatal negó la renovación tras detectar irregularidades en sus protocolos y medidas de prevención.

El establecimiento permanece asegurado como zona de investigación, mientras peritos revisan las instalaciones eléctricas, paneles solares y el transformador presuntamente involucrado en la explosión.

Apoyo a las víctimas y sus familias

El gobierno de Sonora informó que brindará apoyo integral a las familias de las víctimas, que incluye:

Asesoría legal.

Atención médica y psicológica.

Servicios funerarios.

Por su parte, Waldo’s emitió un comunicado en el que manifestó su disposición total para colaborar con las autoridades y ofreció respaldo económico y logístico a los familiares de las personas fallecidas.

Operativos de inspección en todo el estado

En la ciudad de San Luis Río Colorado, Protección Civil colocó sellos de suspensión en las cuatro sucursales de la cadena que operaban en esa localidad, como parte del operativo estatal de mitigación de riesgos.

El gobierno estatal desplegó inspecciones simultáneas en todos los municipios donde opera la cadena, con el propósito de revisar:

Instalaciones eléctricas.

Condiciones de ventilación.

Almacenamiento de materiales.

Cumplimiento de protocolos de seguridad industrial.

Avanza investigación pericial y administrativa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Se analizan los componentes eléctricos del sistema interno, los paneles solares instalados en la azotea y la estructura del inmueble.

Las autoridades confirmaron que los resultados periciales preliminares serán difundidos en los próximos días, una vez que concluyan las inspecciones técnicas y las entrevistas con el personal y testigos.

El gobierno estatal reiteró que las sucursales permanecerán cerradas hasta que se garantice plenamente la seguridad de trabajadores y consumidores.