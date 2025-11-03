Frío, heladas y bancos de niebla el martes; onda tropical provocará lluvias en estas entidades

Por la mañana, ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en el Valle de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire polar asociada al frente frío 12 mantendrá este martes el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas al amanecer, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este 4 de noviembre la entrada de la onda tropical 40 y detalló los estados que serán afectados por lluvias fuertes y el evento de Norte con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 12 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte, este y noreste) y lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); chubascos en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Nuevo León (centro y sur) y Tamaulipas (centro y sur).

Por su parte, la masa de aire frío mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, centro y oriente del país, con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, asimismo generará descenso de temperaturas en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

A su vez, continuará el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 60 km/h en la costa centro y sur de Veracruz; y de hasta 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que al final del día, el frente frío número 12 ingrese al mar Caribe y deje de afectar a México.

Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos dispersos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; así como lluvias aisladas en Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Baja, Sierra de Tenango, Comarca Minera, Valle de Tulancingo), Veracruz (región Huasteca Alta) y Estado de México.

Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional.

Bancos de niebla el martes

Para el martes, la masa de aire frío asociada al frente frío número 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como bancos de niebla.

A su vez, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde.

Por otro lado, nueva onda tropical (número 40) ingresará a la península de Yucatán interactuará con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, por lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este), así como lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste); así mismo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sureste del territorio nacional.

Por su parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país.

Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional.

Valle de México

Cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en la región, siendo muy frío (de 0 a -5 °C) con posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado, ambiente templado y sin lluvia en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5°C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 04 de noviembre:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Pronóstico de temperaturas para el martes 04 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 04 de noviembre: