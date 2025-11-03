Perú rompe relaciones diplomáticas con México por dar asilo a exprimera ministra (Video)

El canciller peruano Hugo de Zela en conferencia. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Perú anunció este lunes que rompe relaciones con México.

En conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela informó que la exprimera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Perú.

Ante esta situación, el gobierno peruano anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas con aquel país.

“Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en Perú.

“Frente a este acto inamistoso”, declaró el canciller, “el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México.

“Lamento profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, dijo el canciller.