Trump prepara envío de tropas a México para combatir a los cárteles: NBC

El presidente Donald J. Trump se reunió con tropas estadunidenses en Yokosuka, Japón . Foto: @WhiteHouse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Donald Trump ha comenzado la planificación detallada de una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadunidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga, informó la cadena de televisión estadunidense NBC.

La versión es atribuida a dos funcionarios estadunidenses y dos exaltos funcionarios estadunidenses familiarizados con la iniciativa.

La información se da a conocer horas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que dio pie a que el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, ofreciera “profundizar la colaboración” de su país para erradicar al crimen organizado.

Las primeras etapas del entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres en México, ya han comenzado, indicaron los dos funcionarios estadunidenses en funciones, de acuerdo con la nota difundida también en el portal NBC News.

Sin embargo, el despliegue a México no es inminente, afirmaron los dos funcionarios estadunidenses y uno de los ex funcionarios estadunidenses citados por la televisora.

“Las discusiones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final, señalaron los dos funcionarios estadunidenses en funciones”, agregró NBC News.

Las tropas estadunidenses, muchas de las cuales pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia de la Unión Americana, en virtud del Título 50, explicaron los dos funcionarios en funciones a NBC. Añadieron que oficiales de la CIA también participarían.

La misión que se está planeando actualmente supondría una ruptura con las administraciones estadunidenses anteriores, que han desplegado discretamente equipos de la CIA, militares y policiales en México para apoyar a las unidades locales de policía y ejército que luchan contra los cárteles, pero sin emprender acciones directas contra ellos, destaca la nota.

Si la misión recibe la aprobación final, el gobierno planea mantener el secretismo y no divulgar las acciones relacionadas con ella, como ha hecho con los recientes bombardeos de presuntas embarcaciones de narcotráfico, según indicaron dos funcionarios estadunidenses en activo y dos exfuncionarios mencionados en la nota de NBC News.

“El gobierno de Trump está comprometido con un enfoque integral de todo el gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, declaró un alto funcionario del gobierno en respuesta a la noticia, aseguró NBC.

La CIA declinó hacer comentarios y el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, añadió la televisora.

Ataques con drones

Según los dos funcionarios estadunidenses en activo y dos exfuncionarios citados por los reporteros Courtney Kube, Dan De Luce y Gordon Lubold, en el contextoi de la nueva misión que se está planificando, las tropas estadunidenses en México utilizarían principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles.

Algunos de los drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro, según explicaron los funcionarios a NBC News.