AMLO reaparece para presentar su nuevo libro “Grandeza” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador, ausente de la vida pública desde que finalizó su sexenio, publicó en redes su libro para reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.

A través de una publicación en su cuenta de X, compartió un video promocional y enfatizó la importancia de reconocer el legado de los pueblos originarios del México antiguo, citando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su concepto de la “civilización negada”.

Amigas y amigos: Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón., publicó AMLO en sus redes sociales.

López Obrador publicó su libro número 21 y publicó un video para hablar de su vida fuera de los reflectores.

El mensaje, acompañado de tres fotografías, ha generado una rápida interacción en redes, acumulando hasta el momento más de 1,800 likes, 900 reposteos y cientos de comentarios, tanto de apoyo como de crítica.

El video, subido a su canal de YouTube con el título Grandeza, nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, dura aproximadamente 15 minutos y repite el énfasis en la herencia indígena como pilar de la identidad mexicana.

Las imágenes adjuntas muestran a López Obrador en un entorno rural y relajado, desde su rancho "La Chingada" en Palenque, Chiapas. En una de ellas, aparece sentado en una mecedora de madera en un jardín, sosteniendo una taza blanca, con una pila de ejemplares de Grandeza sobre una mesa redonda a su lado.

Otra foto lo captura sonriendo directamente a la cámara en la misma escena, mientras que la tercera es un close-up de la portada del libro: un diseño verde con una escultura prehispánica, un bosque y una foto del autor, editado por Planeta Libros.

Este lanzamiento marca el primer proyecto literario de López Obrador desde su salida del poder. Su libro anterior, ¡Gracias!, publicado en febrero de 2024, fue un recuento de su trayectoria política hasta finales de 2023, dedicado a quienes aspiran a la política como un “noble oficio”. En él, el ex mandatario describió la política como un acto de servicio al prójimo y de construcción histórica. Otros títulos de su autoría incluyen A la mitad del camino (2021), donde reflexionaba sobre los avances y pendientes de su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, había anticipado en una conferencia el 22 de noviembre que el nuevo libro saldría antes de finales de 2025, basándose en información de fuentes cercanas a la familia del ex presidente.

Grandeza parece continuar su línea de pensamiento, enfocándose en la revalorización de la historia indígena, un tema recurrente en su discurso durante el sexenio, donde promovió iniciativas como la recuperación de piezas arqueológicas y el énfasis en la “cuarta transformación”.

Hasta ahora, no se ha anunciado una fecha oficial de venta ni presentaciones públicas.