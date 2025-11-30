Arrastran deuda millonaria que Gertz Manero heredó desde 1999

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México aún arrastra la deuda millonaria que Alejandro Gertz Manero le dejó desde el año 1999 cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital por el incumplimiento de un contrato para comprar chalecos antibalas.

Esta deuda, cuyo pago ya fue ordenado por juzgadores locales y federales con sentencias firmes e inatacables, ya pasó por jefes de gobierno de la Ciudad de México que han rechazado pagarla, tales como Miguel Mancera, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y, ahora, Clara Brugada y ha costado a la administración capitalina más de 100 mil pesos en multas por incumplimientos.

Se trata del incumplimiento del contrato que Gertz Manero suscribió en el año 1999 con la empresa AP American Protective, S. A. de C. V., para la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la SSP-DF el 8 y 23 de enero y el 7 de febrero de 2000 y por los cuales la empresa recibiría un pago total de 2 millones 17 mil 128.75 dólares.

Luego de que la empresa cumplió con el pago de una fianza y realizó pruebas a los chalecos para acreditar que cumplían con los requerimientos de la dependencia, el gobierno capitalino no hizo su parte del contrato que consistía en entregar una carta de crédito para que la compañía pudiera cobrar una vez que se concretaran todas las condiciones del servicio contratado.

Para el 30 de noviembre de 1999 la Secretaría de Seguridad informó de una inconformidad presentada por otra empresa contra la adjudicación del contrato a AP American Protective, pero dicho proceso, que culminó en un fallo favorable a la contratista, no ordenó suspender el cumplimiento del contrato ni su vigencia.

Desde ese momento el gobierno de la Ciudad de México continuó con el incumplimiento del contrato y la empresa tuvo que demandar.

Aunque el gobierno capitalino ha sido condenado a pagar la millonaria deuda que dejó Gertz, las órdenes judiciales han sido impugnadas en diferentes ocasiones bajo el argumento de que no hay recursos para liquidarla ni es posible hacerlo en los términos del contrato firmado en el año 1999.

Conforme a las resoluciones reportadas por Proceso en su edición semanal 2381, un juez federal ya estableció que la administración capitalina debía ajustar las condiciones del pago a la realidad actual.

Es decir, pagar el monto conforme al tipo de cambio actual, para lo cual el gobierno de la CDMX recibiría la cantidad de chalecos correspondientes a los más de 2 millones de dólares al precio actualizado, mismo que en este tiempo se multiplicó.

Y deberá emitir la carta de crédito pactada a través de HSBC, institución que absorbió la cartera del extinto banco Bital que en la época de la firma del contrato era la que administraba las cuentas del entonces Distrito Federal.

La exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum fue multada tres veces y para evitar una orden de arresto por incumplir con las sentencias, tramitó un amparo afirmando que no era correcto que le fueran aplicadas estas medidas de apremio.

Llegó el cambio de administración en la jefatura de Gobierno y este año el cambio de juzgadores federales y locales, lo que ha generado retrasos en los trámites que la empresa puede realizar para presionar a la Ciudad y pague.

Debido a que hasta octubre pasado el amparo de Sheinbaum contra la tercera multa aún seguía en trámite, la siguiente medida de apremio que puede ser aplicada, que es el arresto, deberá ser impuesta a la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.