“No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta”: AMLO resalta el trabajo de Sheinbaum (Video)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video elaborado desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas. Foto: @lopezobrador_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video elaborado desde su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, para anunciar la publicación de su libro “Grandeza”.

Sentado en jardín frente a su casa, donde caminaban gallinas y pavorreales, López Obrador explicó que utilizaba las redes sociales para presentar su libro porque no quiere “hacerle sombra” a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México a las plazas públicas, saben que ya me retiré de la actividad política y no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, ella es la que conduce y lo está haciendo bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos muy unidos”, dijo el exmandatario con el libro en mano editado por Planeta.

López Obrador, quien hizo una crónica de sus actividades diarias, dijo ser un hombre feliz, debido a que cerró “un ciclo logrando ese ideal que se convirtió en realidad”, de estar al servicio de los más pobres.

“Por eso decidí retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono, no.

“Hay que hacer valer la democracia y nosotros, y nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos tuvimos la enorme dicha de quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación”, apuntó.

Con varios ejemplares de su nuevo libro, López Obrador hizo un recuento del contenido, relacionado con la grandeza de los pueblos originarios, tras una investigación de “un año y un mes”.

Anunció su próximo libro, “Gloria”, que será publicado el próximo año y se estará dedicado a la política mexicana.

El expresidente relató un poco cuál es su rutina diaria y aclaró que Beatriz Gutiérrez se quedó en la ciudad porque está al pendiente de su hijo, quien entró a la universidad.

Y tras señalar a los medios de “manipulación”, como los ha llamado resaltó que ve algunas noticias, pocas, pero que con eso tiene porque ya conoce a los adversarios.

AMLO adviritó que saldría a la calle a defender a la presidenta Sheinbaum en caso de algún intento de golpe de estado y si se violara la soberanía. Se despidió con la frase que repitió muchas veces en su mandato: "amor con amor se paga", y mandó un abrazo.