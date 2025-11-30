Se extiende el frente frío 17 y provocará heladas y lluvias de lunes a jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 17 y su masa de aire polar mantendrán ambiente frío a gélido en varias entidades del país en la semana de arranque de diciembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes, según el pronóstico del lunes 1 al jueves 4.

Este lunes, el frente frío núm. 17 se extenderá sobre el oriente del país y ocasionará chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, una vaguada en altura y un río atmosférico, mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 02 al jueves 04 de diciembre)

El martes, el frente frío número 17 se mantendrá extendido sobre el oriente de la República Mexicana, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste del país propiciará rachas fuertes de viento en dicha región, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Durante el miércoles y jueves, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro polar y un río atmósferico, generarán descenso de temperatura, rachas de viento de 50 a 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

Por su parte, el frente número 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando chubascos y lluvias aisladas en dicha región, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 01 de diciembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 01 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 01 de diciembre:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, así como en costas de Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Martes 02 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz (norte) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja Califonia.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del míércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Miércoles 03 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja Califonia Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Papaloapan), Tabasco y Quintana Roo.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja Califonia, Sonora y Chihuahua.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso del día.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango y Zacatecas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja Califonia.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Jueves 04 de diciembre: