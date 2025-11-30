“¿Valió la pena cambiar su voto?”: increpan al ministro en retiro Pérez Dayán en la FIL (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, fue increpado por una joven en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por haber cambiado el sentido de su voto en una discusión sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

En un video de un minuto difundido en redes sociales, se advierte que al término de la presentación de su libro “Suprema Corte: historia y testimonio”, en el momento en que Pérez Dayán se levantaba de su asiento, la joven que fue identificada como Adriana Pineda, quien se encontraba en primera fila durante la presentación, lanzó a gritos la pregunta:

“Ministro, ¿valió la pena abrir la reforma del Poder Judicial, sabiendo como lo mencionan que todo tiene que ver con una decisión política, sabiendo que ahora tenemos acordeones, que debilitamos los controles constitucionales y que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Hugo (Aguilar) quieren legislar con cosas ya juzgadas? ¿Valió la pena cambiar su voto?”, le gritó Pineda.

Visiblemente incómodo, Pérez Dayán alcanzó a decir que no aprobó “el acordeón”, como se le designó a los panfletos impresos con los nombres de los candidatos a integrar el Poder Judicial avalados por Morena.

“¿Valió la pena cambiar el voto?”, insistió Pineda, quien recibió como respuesta el silencio y el cobijo de quienes acompañaron al ministro en la presentación, con aplausos para tratar de acallar a la joven, quien siguió buscando una respuesta del ministro en retiro.

“Puede decir sí o no. ¿Y está seguro que hizo la mejor decisión?”, gritó la joven cuya voz fue opacada con el estruendo de aplausos de los asistentes a la presentación del libro.

Pineda no se arredró y siguió gritando: “Hay gente a la que no le han pagados sus liquidaciones en el Poder Judicial, creo que sí valdría la pena apoyarlos. Hay gente que no le han pagados sus liquidaciones en el Poder Judicial, familias perdieron su trabajo por esta Reforma al Poder Judicial que se votó quitándole las hojas a la Constitución”.

Al final Pérez Dayán salió acompañado por quienes lo acompañaron en la mesa de la presentación, mientras continuaron los aplausos.

No es la primera vez en que el ministro en retiro es increpado al presentarse en algún evento público.

En abril pasado un magistrado en retiro, Pablo Vicente Monroy, gritó a Pérez Dayán “traidor”, durante un foro realizado en Mérida, Yucatán.

El origen de la calificación está en que no respaldó un proyecto de sentencia que consideraba inconstitucional parte de la reforma al Poder Judicial, cuando en discusiones previas parecía estar de acuerdo con el proyecto.

Con ese voto, se dio luz verde a la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que se llevó a cabo el 1 de junio de 2025.

“Cuando nos designan jueces o magistrados, rendimos una protesta, decimos que protestamos honrar a la Constitución y protegerla, yo creo que esa protesta, y te lo digo de frente Alberto, no la cumpliste, la traicionaste. Yo aquí en este foro te he calificado de traidor y te lo digo de frente”, le espetó el magistrado en retiro, Pablo Vicente Monroy, quien antes le había cuestionado cómo podía vivir “con las consecuencias de ese voto”.