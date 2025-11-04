Arturo Ávila: quién es el diputado de Morena denunciado por presuntas amenazas de muerte contra una activista

¿Quién es el diputado Arturo Ávila y qué se sabe de la denuncia por presuntas amenazas? Contexto, ruta legal y pendientes del caso.. Foto: Facebook @ARTUROAVILAMEX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La internacionalista y activista Ana Pat Arteaga Massieu presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina contra el diputado federal de Morena Arturo Ávila Anaya por presuntas amenazas de muerte enviadas desde la cuenta verificada del legislador en X. El legislador negó haber amenazado a la activista, señaló que se trata de un “montaje” y responsabilizó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

He presentado formal denuncia ante la @FiscaliaCDMX contra el diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, por amenazas directas recibidas desde su cuenta verificada de X.

Temo por mi seguridad y la de mi familia.

La violencia y la intimidación no pueden ser parte de la vida pública… pic.twitter.com/Pn1KPmJ5gL — Ana Pat Arteaga Massieu (@anapatam_mx) November 3, 2025

¿Qué se sabe del caso?

La denunciante afirmó que recibió mensajes con expresiones de muerte desde la cuenta oficial del legislador y solicitó medidas de protección. El propio Ávila rechazó los señalamientos en conferencia y dijo que la evidencia difundida en redes está “editada”. La carpeta de investigación quedó radicada en la FGJCDMX.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

¿Quién es Arturo Ávila?

Francisco Arturo Federico Ávila Anaya es diputado federal por representación proporcional en la LXVI Legislatura y vocero del Grupo Parlamentario de Morena desde agosto de 2024. Antes fue candidato en Aguascalientes y ha mantenido presencia mediática como empresario del sector de seguridad y blindaje.

Patrimonio y controversias previas en la prensa

En mayo de 2025, se documentó que Ávila adquirió una propiedad en Rancho Santa Fe (Fairbanks Ranch), California, valuada en alrededor de 4.8 millones de dólares. De acuerdo con registros en San Diego, la compra se realizó con una hipoteca cercana a 1.9 millones de dólares en marzo de 2024. El diputado defendió públicamente la adquisición como producto de su actividad empresarial.

La residencia tiene una construcción aproximada de 5 mil 854 pies cuadrados (unos 544 m²) y está ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de California.

Tras hacerse pública la compra, Ávila alegó “fuego amigo” y reiteró que no hay ilegalidad en poseer propiedades siendo empresario.

Escándalos y controversias: contexto

Casa de lujo en California. En mayo de 2025 se documentó que Ávila adquirió una residencia en Fairbanks Ranch, Rancho Santa Fe (San Diego), valuada en alrededor de 4.8 millones de dólares, con una hipoteca cercana a 1.9 millones. El diputado defendió la operación y la atribuyó a su actividad empresarial, señalando “fuego amigo” tras las críticas.

Segalmex/Liconsa y competencia simulada. Una investigación periodística señaló que empresas vinculadas a Ávila y a su familia habrían presentado posturas entre sí en un proceso de Liconsa, lo que se interpretó como posible simulación de competencia. El legislador ha negado irregularidades.

Negocios de blindaje con el sector público. Como fundador de un grupo de compañías de blindaje y tecnología aplicada a la seguridad, Ávila ha participado en contratos con dependencias federales para mantenimiento y vehículos tácticos.

Proveeduría internacional. Reportes especializados refieren contratos de venta de vehículos blindados a gobiernos de la región, lo que amplió la proyección de su actividad empresarial.

Quién es Arturo Ávila y qué se investiga