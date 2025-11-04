Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual en el Centro Histórico (Video)

El momento en que un sujeto tocó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, pese a la presencia del grupo de seguridad de Presidencia conocida como Ayudantía.

La mandataria federal regresaba de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, que se llevó a cabo en la Secretaría de Educación Pública, que está a cuatro calles de Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo salió de la sede presidencial antes del mediodía, cruzó la calle Moneda y tomó el atajo por el Templo Mayor, que se mantiene cerrado al público en general, hasta la calle Justo Sierra, donde saludó a las personas que se encontraban a su paso.

En su recorrido por la calle República de Argentina, la presidenta escuchaba a algunas personas y se tomaba fotos cuando un hombre se le acercó por la espalda para acosarla sexualmente.

Al percatarse, la presidenta buscó alejarse y fue cuando un elemento de seguridad alejó al sujeto.

La asistencia de la presidenta de este evento se avisó apenas un día antes, la tarde de este lunes, lo cual se da en medio de la situación de violencia en estados como Michoacán.