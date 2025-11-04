Claudia Sheinbaum

Detienen al sujeto que acosó a la presidenta Sheinbaum

El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado a las nueve de la noche, varias horas después de que fue cometida la agresión.
martes, 4 de noviembre de 2025 · 23:11

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sujeto que acosó sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum fue detenido y está en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hombre –identificado como Uriel Rivera Martínez– fue arrestado a las nueve de la noche, varias horas después de que fue cometida la agresión.

El reportero Carlos Jiménez compartió en sus redes sociales la foto del presunto agresor.

 

 

Sheinbaum fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, pese a la presencia del grupo de seguridad conocido como Ayudantía. 

La mandataria federal regresaba de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, que se llevó a cabo en la Secretaría de Educación Pública, que está a cuatro calles de Palacio Nacional.

La mandataria salió de la sede presidencial antes del mediodía, cruzó la calle Moneda y tomó el atajo por el Templo Mayor, que se mantiene cerrado al público en general, hasta la calle Justo Sierra, donde saludó a las personas que se encontraban a su paso.

En su recorrido por la calle República de Argentina, un hombre se le acercó a la presidenta por la espalda para acosarla sexualmente.

Al percatarse, la presidenta buscó alejarse y fue cuando un elemento de seguridad alejó al sujeto.

