Escoltada por la Guardia Nacional, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres días del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Grecia Quiroz, viuda del alcalde.

Quiroz, quien podría asumir el gobierno municipal de Uruapan, arribó a Palacio Nacional en una camioneta y escoltada por patrullas de la Guardia Nacional. La reunión duró aproximadamente dos horas.

Sheinbaum ha mencionado en más de una ocasión que Quiroz tiene razón al decir que si hubieran dado atención al joven que mató a su esposo –presuntamente Osvaldo Gutiérrez Velázquez, “El Cuate”-, ese hecho no se hubiera dado.

Por su parte, Quiroz ha llamado a manifestarse de manera pacífica, en concordancia con el discurso de la mandataria federal.

También, durante el funeral de Manzo, Quiroz llamó a respetar la presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre gritos de protesta de quienes acusaron al gobierno de permitir su asesinato.

Previo a esta reunión, la mandataria federal informó que se comunicó vía telefónica con Quiroz y con el hermano de Manzo para expresar sus condolencias.

Manzo solicitó en varias ocasiones la presencia no sólo de fuerzas de seguridad federales sino de quienes fueron a pedir el voto a esa región y no regresaron.

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció el plan Michoacán por la paz y la justicia, que buscará escuchar a los diferentes sectores de la entidad y en específico de Uruapan.

Entre otros elementos habrá oficinas de representación de la Presidencia en la región, así como mecanismos de comunicación más directa con los presidentes municipales.

También se reforzará la presencia militar en la zona, aunque esta mañana la presidenta dijo que no quiere decir que los elementos vayan con “permiso para matar”.