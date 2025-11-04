Fátima Bosch se defiende ante humillación de directivo de Miss Universo que la llamó "tonta"

La representante de México en el concurso Miss Universe. Foto: Instagram: missuniverse.mexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un tenso enfrentamiento entre el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia y vicepresidente regional para Asia y Oceanía, y la representante de México, Fátima Bosch, marcó el inicio de la etapa final de Miss Universo 2025 en Bangkok.

El incidente, ocurrido durante la ceremonia de imposición de bandas y transmitida en vivo, se viralizó en redes sociales y desató una ola de apoyo global hacia la candidata mexicana.

Nawat humilló públicamente a Bosch por no asistir a una sesión de fotos con patrocinadores y por no publicar contenido promocional de Tailandia en sus redes sociales.

La candidata mexicana, de 25 años y originaria de Tabasco, trató de explicar que había priorizado una grabación con Telemundo y que requería autorización de su franquicia nacional para compartir material oficial.

-“¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no?”, cuestionó Nawat, según el video registrado.

Al intentar responder, Bosch fue interrumpida: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Usted no me está respetando como mujer”.

El anfitrión del certámen la calificó de “tonta” y ordenó a seguridad retirarla del salón. Varias delegadas, incluida la actual reina Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024, Dinamarca), abandonaron la sala en solidaridad.

Miss Universe México emitió un comunicado oficial:

“Lo ocurrido con @fatimaboschfdz es inaceptable. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima. Tu fuerza y tu voz representan lo mejor de nuestra nación”.

En Instagram agregó: “Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada”.



Nawat, fundador de Miss Grand International, ha sido señalado en múltiples ocasiones por comentarios despectivos hacia candidatas. En 2023, fue criticado por body shaming (humillar a una persona por sus características físicas) a representantes de Islandia y Vietnam.

Fuentes internas de la organización de Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) indican tensiones entre franquicias nacionales y la influencia del empresario tailandés.

Los hashtags #WeStandWithFatima y #NawatDoesNotRepresentMU se posicionaron en tendencias globales. Delegadas de Bonaire, Colombia y Perú expresaron públicamente su respaldo a Bosch. La final de Miss Universo 2025 está programada para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok.

MUO informó, en un comunicado, que envió una delegación de alto nivel, dirigida por el CEO, Mario Búcaro, a Tailandia "para fortalecer la colaboración con el país anfitrión (...) Esta misión busca coordinar esfuerzos, garantizar un ambiente seguro y profesional, para todos los delegados y reafirmar el compromiso de MUO con la transparencia, respeto y unidad".